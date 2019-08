Pd spaccato sul premier. E prova con Fico

"È chiaro che ci avanzassero la proposta di Fico, non potremmo dire di no". Lo avrebbe detto, secondo quanto attribuitogli da Huffington Post, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso della riunione con i suoi svoltasi ieri. Secondo il quotidiano Zingaretti, dopo che il premier dimissionario Giuseppe Conte aveva terminato di parlare a Biarritz in occasione del G7, avrebbe detto: "Stanno ancora giocando. Per noi il no a Conte non è negoziabile".

Ma fonti M5S smentiscono subito l'ipotesi-Fico. I pentastellati respingono l'apertura arrivata ieri dal Nazareno e da Nicola Zingaretti sulla possibilità di dare l'ok al nome del presidente della Camera come futuro premier del possibile Governo giallorosso. Il nome sul tavolo rimarrebbe quello di Giuseppe Conte. La carta Fico, ovviamente, piace ai parlamentari vicini al presidente della Camera. Le trattative, comunque, sono in corso.