"Conte premier". Ultimatum grillino: Di Maio telefona a Zingaretti

La strada per superare la crisi di governo è ancora tutta in salita. Il presidente della Camera Roberto Fico si chiama fuori mentre Di Maio telefona a Zingaretti. Ma il nodo-Conte ancora non si scioglie: per i pentastellati il premier del governo rossogiallo deve restare lui; per il Nazareno deve esserci una discussione condivisa tra i due protagonisti della trattativa, quindi anche una decisione concordata. Così l'intesa dei grillini con i dem (gli unici con cui il presidente del Consiglio dimissionario accetterebbe l'incarico) va avanti tra veti e accuse reciproche mentre l'ex ministro Dario Franceschini irrompe sulla scena (social) e chiede il silenzio stampa in queste ore concitate

Al #Mundial82 il silenzio stampa portó fortuna. E’ tutto molto delicato e difficile e per questo faccio una proposta a tutti i compagni di squadra del Pd: fino alla fine della crisi parla solo @nzingaretti per tutti, come allora fecero gli azzurri con Zoff. pic.twitter.com/uqGtzK0Z1E — Dario Franceschini (@dariofrance) August 25, 2019

Ad ascoltare il Pd, il nome del presidente del Consiglio deve essere sì politico, ma non partitico. Una riserva della Repubblica, una figura terza che dia l'idea però di non essere sbarcato dalla luna. Intanto il nome del grillino Fico - circolato per l'intera mattinata - viene smentito categoricamente: "Il M5S smentisce ogni ricostruzione attribuita a fonti parlamentari. Come già ribadito in più occasioni il M5S si esprime solo attraverso i suoi canali ufficiali. Ogni ricostruzione relativa a presunte fonti parlamentari vicine o meno al capo politico Luigi Di Maio non sono da considerarsi la posizione ufficiale del Movimento".