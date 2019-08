"Perché il governo si farà". Razzi, tutte le cifre : "Ecco quanto prende M5s col Pd"

“Stanno diventando tutti Razzi e il governo si farà”, parola di Antonio Razzi. Abbiamo intercettato, in Spagna, l’ex parlamentare di Forza Italia Antonio Razzi e gli abbiamo chiesto, in esclusiva per Il Tempo, di lasciarsi andare ad alcune previsioni politiche. Il Governo si farà? E se sì, con chi? Ed in caso di elezioni anticipate, come finirà? Ne è uscito il Razzometro, ovvero il barometro della situazione politica secondo Antonio Razzi.

Sentiamolo. “Da quello che penso io - spiega Razzi - il Governo si farà perché nessuno vuole andare a casa, soprattutto i 5 Stelle che sanno bene che se si andrà al voto nemmeno la metà di loro tornerà in Parlamento. Ecco perché prendono tempo e chiedono pure la riduzione dei parlamentari. Certo dopo ci saranno meno posti, e perderanno lo scranno i meno conosciuti, anche se alla fine vedrete che i 5 stelle cambieranno pure il vincolo del doppio mandato, togliendolo. E comunque per adesso guadagnano tempo”.

Quando gli domandiamo del Governo Pd-5 Stelle, invece, Razzi non ha tentennamenti. “Il Governo 5 stelle-Pd io lo vedo al 70%, lo fanno e così diventano tutti Razzi. Perché quando sono stato io che ho cambiato fronte, me ne hanno dette di tutti i colori e persino oggi quando fanno le riunioni per far vedere alla gente che loro non cambiano idea dicono, non facciamo come Razzi”.

L’altro 30% di probabilità sul Governo che verrà, secondo l’ex senatore, va invece ad un Esecutivo di centrodestra. Quanto ad un ritorno di fiamma tra Lega e 5 Stelle, Razzi è risoluto: “Ma guarda quello se sono persone serie, no. Poi se vogliono fare così, beh ma questo spero di no. I cittadini quando si andrà a votare gli daranno una bella batosta”. E qui Razzi offre un consiglio a Salvini: “Stanno facendo il gioco delle 3 carte e non vorrei che il Pd ed i 5 Stelle nell’accordo ci mettessero pure la elezione del prossimo Presidente della Repubblica, occhio Matteo! Questi sono giochi che la politica fa. I cittadini italiani lo hanno capito e spero che lo abbia capito anche Salvini. Se si andrà alle votazioni invece stravincerà il centrodestra e si avrà,in seguito, un prossimo presidente della Repubblica diverso da quello che vorrebbe il Pd. Faccio un appello al leader della Lega: l’unica alternativa è allearsi con Berlusconi che può farti da apripista, da vero coach per i trucchi del mestiere. Un alleato come Berlusconi che conosce la politica mondiale può darti delle dritte. Pensaci Matteo (Salvini)".

E adesso, dopo la parola di Razzi, cari lettori, votate il "Razzometro\1 sul governo" [VOTA Sì o No? Clicca qui] e il Razzometro\2 sulle elezioni anticipate [VOTA Finirà così? Clicca qui]