Salvini annulla anche l'evento ad Anzio. Stasera comizio a Sabaudia

Falsa partenza per il beach tour di Matteo Salvini. Il vice presidente del Consiglio e leader della Lega, dopo quello di Sabaudia ha annullato l'evento previsto per le 17 ad Anzio. Confermato, invece, l'appuntamento sempre a Sabaudia, fissato alle 21.

Il primo appuntamento nel Lazio, previsto per questa mattina alle 10, è stato annullato - causa voto sulle mozioni Tav in Senato - dove Salvini non è voluto mancare. Ad Anzio il ministro era atteso alle 17, poi la coordinatrice locale di noi con Salvini ha pubblicato un post su Facebook in cui dà conto di una nuova assenza: "Annullato evento con Salvini, grazie a tutti", si legge. Quanto basta per far scattare una ridda di voci su incontri che il ministro starebbe facendo, dopo l'ultimo scontro sul Tav. Che però nessuno conferma. Come il presunto whatsapp dello stesso Salvini, con invito ai parlamentari della Lega a non allontanarsi troppo per le ferie. "Il governo può cadere ma non ha chiesto a nessuno di non allontanarsi", taglia corto un big del Carroccio.

Surreal scene in Anzio, on the seaside near Rome. Dozens of journos & photographers wait for deputy PM Matteo Salvini who was supposed to kick off his #estateitaliana beach tour. Staff won't confirm rally is off, wild rumors ricochet from Rome as the government wobbles once again pic.twitter.com/lE604Xed4O — Alessandro Speciale (@aspeciale) August 7, 2019

aaaaa