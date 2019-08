Prescrizione per Bossi e Belsito. Confermata la confisca dei 49 milioni

Prescritto il reato di truffa per l’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e per Umberto Bossi nell’ambito del processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali. Il verdetto dei giudici della Suprema Corte (sezione feriale penale) arriva dopo oltre quattro ore di camera di consiglio. Al termine della sua requisitoria in udienza, il sostituto procuratore generale della Cassazione Marco Dall’Olio aveva chiesto di confermare la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 26 novembre scorso. Con la prescrizione del reato per Bossi e Belsito pronunciata in Cassazione, resta ferma la confisca dei 49 milioni di euro a carico della Lega. Cadono, invece, le confische nei confronti degli imputati.