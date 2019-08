Decreto sicurezza bis, iter al via in Senato

E' iniziata nell'aula del Senato la discussione generale del decreto legge Sicurezza bis con l'esame delle questioni pregiudiziali e, a seguire, l'esame del provvedimento. Il decreto sicurezza bis è arrivato nell'Aula del Senato senza mandato al relatore e quindi senza essere esaminato dalla Commissione Affari costituzionali. "Abbiamo votato solo gli ordini del giorno, tutti respinti mentre i 1240 emendamenti non sono stati esaminati perché manca ancora il parere della commissione Bilancio - spiega Ignazio La Russa (FdI) al termine della seduta della commissione - Dunque si va in aula senza relatore, come volevasi dimostrare. Ma tanto siamo abituati". Secondo il vicepresidente del Senato il governo porrà la fiducia in giornata e il provvedimento dovrebbe essere licenziato già in serata.