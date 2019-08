"Quella di Ivan Scalfarotto è una sua iniziativa personale. Rientra nelle sue prerogative di parlamentare ma ripeto è una sua iniziativa non fatta a nome del Pd". Il segretario Pd Nicola Zingaretti, a margine di un’iniziativa in Regione Lazio, commenta così la visita in carcere di ieri da parte del parlamentare Dem Ivan Scalfarotto ai due giovani statunitensi accusati di aver ucciso il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. Una sortita che ha calamitato critiche bipartisan e l'indignazione di molti utenti dei social network.

Per il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo, Scalfarotto "ha invertito l'ordine delle priorità" andando a "verificare le condizioni" dei due americani ignorando la vedova del carabiniere. Per l’ex ministro Carlo Calenda invece "è il caldo. Spero che sia il caldo. Perché tra Gozi ieri e Scalfarotto oggi vi giuro che stiamo raggiungendo vette di stupidità mai prima conquistate nella politica contemporanea".