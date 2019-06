Salvini struttura la Lega: nuovi vertici a Roma

Archiviate le elezioni europee, la Lega vara il nuovo organigramma di partito a Roma e nel Lazio. Nella tornata elettorale dello scorso 26 maggio, il Carroccio ha ottenuto nel Lazio il 32,66%, nella provincia di Roma il 29,57% e nella Capitale il 25,78%. La Lega è primo partito nella regione e nell’hinterland romano e secondo partito nella Città Eterna. Risultati inimmaginabili fino a due anni fa e ottenuti sull’onda lunga dell’exploit delle Politiche dello scorso anno. Di qui la decisione di varare la nuova struttura di partito, premiando il territorio.

L’organigamma, varato ieri nel corso di una riunione in Senato, è stato reso noto dal coordinatore regionale Francesco Zicchieri. La nuova struttura che guiderà il partito a Roma e nel Lazio vede come vicecoordinatori regionali il sottosegretario Claudio Durigon, il senatore Umberto Fusco e Claudio Connelli.

In provincia di Roma la squadra del Carroccio sarà organizzata da Federica Bianco, Marco Riezzo e Luca Malcotti (già assessore ai Lavori pubblici e po anche Trasporti nella giunta Polverini), che ricopriranno la carica di vice di Zicchieri, che oltre a segretario regionale sarà anche commissario della provincia di Roma. Il partito romano è stato affidato alla nuova coordinatrice Flavia Cerquoni e al responsabile organizzativo Fernando Urciuolo. Del direttivo regionale faranno parte anche senatori, deputati ed eletti in Regione Lazio e in Campidoglio.