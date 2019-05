Psicodramma M5s ma Di Maio è blindato

Luigi Di Maio si sottopone al giudizio di iscritti e parlamentari M5S. L’obiettivo è legittimare il suo ruolo e ricevere quella fiducia persa dopo la debacle delle elezioni Europee. È un momento delicato, l’operato del capo politico pentastellato è stato messo in discussione non solo dai risultati deludenti di domenica scorsa ma anche dai più fedeli compagni di partito e di governo. Per questo ha deciso di affrontare a viso aperto la consultazione sulla piattaforma Rousseau, perché «voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato».

Quindi al via le votazioni che saranno aperte oggi dalle 10 alle 20. Anche se c’è chi polemizza perché il quesito parla semplicemente di «conferma» del ruolo del capo politico. Insomma, sembra pianificato per portare a un esito scontato...

