Giletti provoca mezza crisi di governo

Ieri sera fra le 21 e le 22 il conduttore di La7, Massimo Giletti, ha rischiato di fare andare gambe all’aria in diretta tv il governo di Giuseppe Conte. Per quanto sembri grottesco, questo stava davvero avvenendo durante "Non è l’Arena"perché davanti agli occhi esterrefatti di Matteo Salvini qualcuno aveva dato ordine di sbarcare dalla Sea Watch ai migranti...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI