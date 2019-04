È morto Giuseppe Ciarrapico

È morto a Roma a 85 anni Giuseppe Ciarrapico. Imprenditore, editore, ex senatore del Pdl, è stato anche presidente della Roma dal 1991 al 1993. Era conosciuto anche come il Re delle acque minerali, in quanto proprietario delle terme di Fiuggi. Ciarrapico è deceduto questa mattina alle 7.40 a Roma, nella clinica Quisisana: era gravemente malato da tempo. Diverse le disavventure giudiziarie: nel 2015 per le condanne penali il suo vitalizio da parlamentare era stato anche sospeso dal Senato.

"Mi rattrista apprendere ora della scomparsa di Giuseppe Ciarrapico, amico fraterno di mio padre Romano Mussolini, uomo sempre vicino alla nostra famiglia. Sentite condoglianze ai suoi cari", scrive Alessandra Mussolini su Twitter.