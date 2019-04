Salvini: "Così mi prenderò l'Europa"

Il calcio d’inizio di Matteo Salvini del lungo match delle Europee ha come obiettivo qualcosa decisamente in più di un posto d’onore a Bruxelles: «Ci candidiamo a diventare il primo gruppo nel prossimo Parlamento europeo – ha spiegato ieri nella confererenza internazionale all’Hotel Gallia di Milano - Non facciamo le cose per perdere e partecipare: vogliamo vincere e cambiare le regole in Europa». Per ottenere un risultato un genere, per trasformare cioè «l’incubo» dell’Ue nel «sogno» che anima il progetto de «l’Europa del buonsenso», la vecchia alleanza nazional-populista non basta più.

Nessun spostamento al centro però, l’intenzione del leader della Lega lanciata ieri è allargare il perimetro del network che ha costruito con Marine Le Pen, Heinz-Christian Strache, Geert Wilders nella lunga traversata di questi cinque anni di opposizione alla Commissione Juncker. Per questo ha presentato i primi tre ingressi nel nuovo soggetto che si chiamerà Alleanza europea delle Nazioni e delle Libertà. Ad aderire per primi sono stati...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI