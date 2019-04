La Meloni candida Caio Mussolini, pronipote del Duce

Un Mussolini in lista per Fratelli d'Italia. Si tratta di Caio Giulio Cesare, pronipote del Duce, la cui candidatura alle Europee è stata presentata da Giorgia Meloni con lo sfondo del Colosseo quadrato dell'Eur, simbolo dell'architettura del Ventennio.

"È un vero piacere ufficializzare la candidatura di Caio Mussolini con Fratelli d'Italia per le elezioni europee del 26 maggio. Il suo curriculum parla da sé: professionista, militare e patriota. Anche con il suo contributo, siamo pronti per cambiare tutto in Europa!", spiega la leader di Fratelli d'Italia in un video pubblicato su Facebook, insieme allo stesso Mussolini. "Per me è un onore essere candidato in un partito di patrioti come lo sono io, mi candido al sud perché l'Italia riparta dal sud", dice il pronipote del Duce. "Ho servito l'Italia per tanti anni e vorrei continuare a farlo in Europa adesso", conclude il neo-candidato.