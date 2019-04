Banche e truffati, slittano ancora i rimborsi

Niente accordo in Consiglio dei ministri sui rimborsi ai risparmiatori truffati. Non sono entrate nel dl crescita le norme sui ristori, al centro di un duro braccio di ferro tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il Movimento Cinque Stelle, ma una nuova riunione del Consiglio dei ministri dovrebbe essere convocata martedì, giorno in cui potrebbe essere varato anche il Def. Lunedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convocherà le associazioni dei risparmiatori. E solo dopo il nodo potrà essere sciolto. «Siamo contenti come M5s che in questo decreto non sia entrata alcuna norma sui risparmiatori, non perché non si vogliano aiutare ma noi vogliamo che vengano pagati senza arbitrati o contenziosi, devono essere indennizzati», ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm. «Per questa ragione lunedì il presidente del Consiglio incontrerà le associazioni dei risparmiatori perché niente si fa senza averli incontrati. L’obiettivo resta quello di risarcirli direttamente con la norma che abbiamo messo nella legge di bilancio e con le norme tecniche che discuteremo con loro», ha aggiunto. La convocazione delle associazioni delle vittime è considerato un atto dovuto ma anche un modo per uscire dall’impasse e ottenere, solo nel caso, il via libera a un percorso a doppio binario, caldeggiato dal Mef.