Emorragia grillina. Il Pd cresce e sogna il sorpasso

Partito Democratico a soli 3 punti dal MoVimento 5 Stelle e in trend di risalita. Mentre i grillini continuano l’inesorabile discesa. È il dato più significativo che emerge dalla sumermedia settimanale dei sondaggi politici realizzata da Agi e YouTrend. A determinare queste tendenze sostanzialmente due fattori. In primis lo schiaffo preso dal MoVimento 5 Stelle nelle Regionali sarde, con conseguente ulteriore «disillusione» dell’elettorato grillino. In secondo luogo il rinnovato interesse nel Partito Democratico in virtù della fase finale del congresso, con le primarie che hanno incoronato il nuovo segretario Nicola Zingaretti, capace di suscitare qualche entusiasmo che, soprattutto nell’ala più a sinistra dell’elettorato piddino, si era assopito. L’effetto immediato è che i Dem guadagnano 1,5 punti in una settimana salendo al 19,1%, mentre il M5S conosce la dinamica opposta, perdendo l’1,3% e calando al 22,3%. Il vantaggio si è quindi ridotto a 3,2 punti, rendendo più concreta l’ipotesi di un sorpasso alle Europee che solo qualche settimana fa appariva fantascientifica. Invece oggi il centrosinistra unito è già...

