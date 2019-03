Giulia Sarti non si dimette: "Il Movimento? L'ho fatto nascere"

"Non c'è motivo" per cui mi debba dimettere da deputato, "io non sono espulsa dal Movimento 5 stelle". Lo ha detto la parlamentare del M5s Giulia Sarti. Confida di rimanere dentro il Movimento? "Assolutamente sì perché non ho fatto assolutamente niente, io non lascio il M5s. Io l'ho fatto nascere", ha detto al sito del Fatto Quotidiano. Quanto alle parole di Luigi Di Maio, che qualche giorno fa ha parlato di espulsione "doverosa", risponde: "Avrà avuto i suoi motivi", "non c'è bisogno" di chiedere un incontro con Di Maio perché "c'è un provvedimento dei probiviri in corso".