Reddito di cittadinanza, a maggio i primi assegni

I Caf raccoglieranno le domande per il reddito di cittadinanza dal 6 marzo, fino al 31: le domande saranno inviate dal 25 di marzo al 15 di aprile all’Inps. L’istituto previdenziale verificherà i requisiti nel giro di 10 giorni e dal 26 comunicherà, tramite email o sms, al cittadino se la domanda è stata accolta o rigettata. Se accolta, seguirà un’altra email o un altro sms di Poste Italiane per il ritiro della card presso l’ufficio postale. Il pagamento del beneficio sarà quindi ai primi di maggio. È questo il cronoprogramma spiegato dalla Consulta nazionale dei Caf, dopo la convenzione con l’Inps approvata dall’assemblea. «Forniremo assistenza tutto il mese - hanno spiegato il coordinatore della Consulta Mauro Soldini e il coordinatore tecnico per il Rdc Felice Ferrari - La lavorazione è in tempi ridotti». In caso di rigetto della domanda da parte dell’Inps, «non è ancora chiaro - hanno sottolineato - quali strumenti abbia il cittadino per opporsi al giudizio dell’Inps. I Caf - è stato spiegato - invieranno solo le domande con modello Isee pari o inferiore a 9.360 euro: «Vogliamo inviare solo domande adeguate, che rispettino i requisiti». «La scorsa settimana - ha detto Ferrara - sono stati approvati i moduli Inps per l’accesso al beneficio o per comunicare eventuali variazioni reddituali. Abbiamo già avviato sulla scorta del decreto 4, un’implementazione delle procedure per essere pronti a partire. I tempi sono stretti ma stiamo facendo di tutto per garantire la piena operatività delle nostre sedi».