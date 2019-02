Caso Diciotti, Blog delle Stelle in tilt. Voto iniziato con un'ora di ritardo

Slitta dalle 10 alle 11 il voto sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti. Problemi tecnici e sovraffollamento delle persone connesse hanno causato un black out della piattaforma. "La votazione è attiva su Rousseau nella giornata di oggi, lunedì 18 febbraio, dalle 11 alle 20", si legge sul blog delle stelle. Gli iscritti al M5S dovranno decidere "se il ritardo dello sbarco dei migranti dalla nave Diciotti sia stato deciso per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo". Per votare bisogna essere iscritti all'Associazione Movimento 5 Stelle da almeno sei mesi.