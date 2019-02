Savona alla Consob. E il Pd va all'attacco: "Incompatibile"

È chiusa l'intesa tra M5S-Lega su il ministro delle Politiche europee Paolo Savona alla presidenza della Consob. Il nodo dovrebbe essere definitivamente sciolto oggi durante il Csm a palazzo Chigi. Dopo l'accordo tra M5S e Lega sul nome di Paolo Savona a presidente e su quello di Marcello Minenna a segretario generale, la riunione, secondo quanto si apprende, dovrebbe servire proprio per il via libera della presidenza del Consiglio al successore di Mario Nava, dimessosi lo scorso settembre. La nomina di Savona dopo ok del Cdm passerà al vaglio definitivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Pd va subito all'attacco: "Il ministro Savona non può fare il presidente della Consob, il governo non può ignorare le leggi. Le ragioni di incompatibilità di Savona sono diverse" afferma la senatrice Pd Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama. "Il ministro - sottolinea la parlamentare - ha lavorato fino a maggio 2018 per il fondo Euklid, quindi per un soggetto vigilato da Consob, in più risulta in conflitto con le leggi Madia e Frattini. Se il Consiglio dei ministri approvasse la nomina, pur in presenza di tali incompatibilità, ci troveremmo di fronte ad una situazione gravissima e senza precedenti".