Grillo, vero flop su Rai 2. Pd scatenato: "Freccero si dimetta"

Lo show amarcord di Beppe Grillo su Rai 2 fa flop totalizzando appena 1.031.000 spettatori, (pari al 4.3% di share) e scatena il Pd. "Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero senza vergogna aveva giustificato la serata dicendo che serviva a far crescere ascolti — attacca il deputato dem Michele Anzaldi — invece ha trascinato la sua rete in fondo alla classifica Auditel: ora si dimette?". "Un risultato molto molto al di sotto della media della rete. La propaganda non paga!", dice il senatore Davide Faraone, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai. Dal canto suo Freccero intervistato da Repubblica sugli ascolti del programma spiega: "È costato appena 40 mila euro, in totale. Una cifra che, per la televisione, vuol dire niente. Dunque non c'è alcun incidente industriale". "Sono tranquillo - ha aggiunto - anzi tranquillissimo: come il Papa quando la mattina va a Santa Marta".