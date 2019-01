Berlusconi si candida alle Europee: "Lo faccio per senso di responsabilità"

Silvio Berlusconi nella tappa sarda di Monserrato (Cagliari) ha annunciato la decisione di candidarsi alle elezioni europee. "Con la mia conoscenza, le mie esperienze e la mia capacità di convincere, penso di poter svolgere un ruolo importante e convincere i cittadini europei affinché possano capire che rischiamo di allontanarci dai valori occidentali" e di essere "dominati da un impero cinese che ha delle convinzioni e dei valori che sono opposti ai nostri". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni di RaiNews24, in diretta dalla Sardegna, spiegando le ragioni della sua candidatura. E ancora: "Questo Governo è qualcosa di innaturale, una vera iattura per tutti noi. FI ha sempre ricostruito, non attacca la Lega ma le decisioni portate avanti dal Governo con il consenso della Lega che dissentono dal programma di centrodestra".