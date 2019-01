Salvini: "L'infame assassino adesso pagherà in cella"

La grande soddisfazione per la fine della latitanza, il ringraziamento alle forze politiche e il pensiero ai familiari delle vittime. Il vicepremier-ministro dell'Interno Matteo Salvini insieme al collega, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede improvvisa la conferenza stampa nell'aeroporto di Ciampino dopo lo sbarco di Cesare Battisti. "Il clima politico mondiale è mutato così dopo 37 anni finirà dove merita un assassino, un delinquente, un vigliacco" dichiara Salvini. "A nome di 60 milioni di italiani ringrazio le forze dell'ordine. Il clima è cambiato, chi sbaglia paga. Va in carcere un assassino, un delinquente che non ha mai chiesto scusa. È un lunedì memorabile per tutta l'Italia". E ancora: "Ringrazio il governo brasiliano, il presidente Bolsonaro e le autorità boliviane che hanno fatto in modo che questo lunedì fosse memorabile per tutti".

Parola anche al ministro Bonafede a bordo pista con Salvini dopo l'atterraggio del terrorista. "Oggi diciamo al mondo che nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana. Battisti si è macchiato di reati gravissime. Sono passati tanti anni ma le ferite non sono state lenite. Questo è il risultato di una squadra che lavora compatta, non solo del Governo e delle forze dell'ordine ma di tutte le istituzioni italiane. E' un risultato storico, se le istituzioni sono compatte non ci ferma nessuno. La giustizia farà il suo corso quando Battisti varcherà le porte del carcere".