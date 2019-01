Di Battista riparte e va in Africa: libro e reportage dal Congo

È destinato a durare poco il ricongiungimento familiare dei gemelli grillini Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. A causa di quest'ultimo, il Dibba, appena sbarcato sul suolo natio dopo il lungo viaggio in America Latina come raccontato con i reportage (sic) pubblicati dal Fatto Quotidiano. Proprio il giornale diretto da Marco Travaglio svela oggi che nel futuro prossimo dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle "non c'è ancora la politica romana (o continentale), ma un altro viaggio molto lontano dai palazzi: Di Battista andrà in Congo. Nei suoi progetti ci sono nuovi reportage, stavolta dall'Africa, forse anche un libro e un tour teatrale". Ma prima, fa sapere il Fatto, darà una mano a Di Maio nella campagna per le elezioni europee, con la speranza di ribaltare la tendenza che vede la Lega del collega di governo Matteo Salvini crescere a scapito dell'alleato grillino. Ieri dalle nevi del Trentino la coppia ritrovata, seppur per poco tempo, aveva annunciato la prossima mossa a 5 stelle: il taglio degli stipendi dei parlamentari.