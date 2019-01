Salvini: "Sui migranti abbiamo dimostrato che volere è potere"

Mezz'ora dopo il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella arriva la diretta su Facebook di Matteo Salvini. "Quante emozioni, quante battaglie, quanti problemi ma anche quante soddisfazioni e quanti risultati positivi raggiunti! L’Italia ha ritrovato finalmente orgoglio e dignità - è il messaggio del vicepremier e ministro dell'Interno - E tutto grazie a VOI. Che il 2019 sia migliore per tutti è il mio impegno Amici: io ci sono, conto sul vostro aiuto!".

"Sono contento che il Presidente Mattarella abbia cominciato il suo discorso parlando di sicurezza. Abbiamo dimostrato che volere è potere: l'Italia ha riconquistato i suoi confini. Chi scappa dalla guerra benvenuto, tutti gli altri non arrivano", dice Salvini ai suoi follower. "Il presidente della Repubblica non ha potuto essere così esplicito", ma "limitare gli accessi in Italia riporta un po' di ordine e tranquillità. Lotta agli scafisti, ai mafiosi che ci si sono arricchiti, anche mafiosi italiani a cui stiamo portando via anche le mutande".

Salvini ha poi ringraziato il "popolo dei social" perché "dopo 7 mesi il governo italiano ha il più alto consenso in tutta Europa o è come dice il Pd che gli italiani non capiscono o forse voi vi fidate di chi non promette miracoli ma passa dalle parole a fatti".