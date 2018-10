Manovra, accordo sul deficit. Conte: "Rispettiamo gli impegni"

«Siamo qui a informarvi del fatto che invieremo a Bruxelles e al Parlamento la Nadef, ci siamo trovati per mettere a punto tutti i dettagli. Vi confermiamo il rapporto deficit Pil per l’anno prossimo sarà attestato al 2,4%, nel 2020 al 2,1%, nel 2021 all'1,8%. Per quanto riguarda il rapporto debito/Pil scenderemo al 126,5 nel 2021. Stiamo rispettando l’impegno che abbiamo preannunciato. Avevamo annunciato una manovra seria, responsabile e coraggiosa». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.