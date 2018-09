Via libera al decreto sicurezza. Stretta su migranti e occupazioni

"DecretoSicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei Ministri approva all’unanimità! Sono felice??". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, su Facebook. "Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura - aggiunge - Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un’immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle Forze dell’Ordine. Dalle parole ai fatti, io vado avanti!".

"L'obiettivo è quello di operare una riorganizzazione razionale dell'intero sistema della protezione internazionale per adeguarci agli standard europei. Ci siamo accorti che avevamo dei disallineamenti significativi. Siamo intervenuti anche per affrontare in modo più efficace l'emergenza terrorismo. In un quadro di assoluta garanzia della tutela dei diritti delle persone e delle convenzioni internazionali andiamo a operare un sistema di riordino e revisione per una più efficace disciplina". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

"Ringrazio tutti i colleghi che hanno approvato all'unanimità smentendo quindi quanto raccontato dai giornali sulla tormentata vita di questo decreto che arriverà in Parlamento dove potranno esserci modifiche importanti - ha detto il vicepremier Matteo Salvini - Questo non è un decreto blindato. I famosi 35 euro verranno rivisti in base alla media europea con un netto taglio delle spese. Contiamo su un risparmio di un miliardo e mezzo di euro se si manterrà la riduzione degli sbarchi, soldi che andranno alla sicurezza".