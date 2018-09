Salvini indagato si scaglia contro i pm "Volete fermarmi. Io eletto, voi no"

Matteo Salvini ha aperto in diretta Facebook la busta arrivatagli dal Tribunale di Palermo con l'avviso di indagini a suo carico per la vicenda del divieto di sbarco alla nave Diciotti. L'imputazione a carico del ministro dell'Interno è vicepremier è quella di sequestro di persona aggravato.

"Sono indagato. Quindi festeggiano quelli che mi vogliono indagato e sono rabbuiati quelli che pensano che sto solo facendo il mio dovere" ha detto Salvini. "Dovrebbe essere il famoso sequestro di persona aggravato dal fatto che io sia un pubblico ufficiale, aggravato dal fatto che a bordo ci fossero dei minori e per il fatto che è andato avanti per più giorni. Dovrebbero essere 15 anni" ha aggiunto il ministro.

"Penso che la maggioranza degli italiani per bene abbia qualche perplessità. Un organo dello Stato indaga un altro ordine dello Stato. Con la differenza che un organo è eletto e l’altro no" ha detto ancora Salvini. "Sono una persona per bene. Non mollo di un millimetro, se domani dovesse arrivare un’altra nave carica di clandestini non sbarca. Dico grazie al procuratore di Palermo, al procuratore di Agrigento, al procuratore di Genova. Fate in fretta il vostro lavoro, mi date solo più forza», ha aggiunto.

Poi il leader della Lega fa riferimento all'altro caso giudiziario che lo ha coinvolto, il maxisequestro alla Lega di 49 milioni per la condanna di Bossi e Belsito: "Mi sequestrano soldi che non ci sono per eventuali errori commessi da altri dieci anni. Mi viene come il dubbio che ci sia qualcuno che stia provando a fermare Salvini, la Lega e la voglia di cambiamento degli italiani. Non fermano Salvini, nè la Lega nè la voglia di cambiamento".

La Procura di Palermo ha quindi richiesto al Tribunale del capoluogo siciliano - Collegio speciale per i reati cosiddetti ministeriali "di procedere alle indagini preliminari nei confronti del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il reato di sequestro di persona aggravato, commesso nel territorio siciliano fino al 25 agosto scorso, in pregiudizio di numerosi stranieri; ciò, in ossequio alle disposizioni di legge". È quanto si legge nella nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale Palermo, in merito alla vicenda della nave Diciotti. "Dell’avvio di tale procedura, sottolinea la nota, è stato dato avviso al senatore Salvini ed è in corso la notifica degli avvisi ai soggetti da ritenersi persone offese del reato ipotizzato, come previsto dalla Legge costituzionale". Ai sensi delle disposizioni di legge, prosegue la nota, "la competenza a svolgere le indagini appartiene al cosiddetto Tribunale dei Ministri; nessun atto di indagine è stato quindi compiuto da questa Procura, che ha pertanto proceduto esclusivamente sulla base degli atti ricevuti e degli elementi, in fatto ed in diritto, allo stato dagli stessi ricavabili".

Le dichiarazioni di Salvini hanno provocato la reazione delle opposizioni. "Mentre Matteo Salvini, ministro degli Interni e vice presidente del Consiglio, disconosce una sentenza, come se la legge non fosse eguale per tutti, rivolgendo per di più minacce ai magistrati, il resto del Governo si volta dall’altra parte" dichiara il parlamentare del Pd, Stefano Ceccanti.

"Ma è possibile che il ministro della Giustizia possa assistere impassibile agli attacchi e alle intimidazioni che il ministro Salvini rivolge ai magistrati? É possibile che i 'bravacci' di Salvini minaccino di andare sotto casa dei magistrati che applicano le leggi senza che il Ministro della Giustizia batta ciglio?" dichiara Walter Verini, deputato e responsabile Giustizia del Partito democratico.