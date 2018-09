Dal 2019 «il reddito di cittadinanza deve partire. Nella legge di bilancio dobbiamo mettere le coperture per aiutare almeno 5 milioni di persone». Lo dice il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando dal palco della festa del Fatto Quotidiano. Ma, avverte, «alle persone non daremo soldi per stare sul divano. Chi lo riceverà si prende l’impegno di fare lavori di pubblica utilità e di formarsi per lavori che serviranno allo Stato» e nel caso qualcuno lo percepisse senza averne titolo, aggiunge il vicepremier, «rischia fino a 6 anni di carcere».