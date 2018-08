La Dem Prestipino in posa stile "9 settimane e mezzo" fa scaldare il Pd

Patrizia Prestipino come Kim Basinger. È la «calda» questione che anima in questi ultimi giorni il Pd della Capitale. Tutto nasce da una foto postata su Instagram dalla deputata Dem. Una foto che, a dire il vero, richiama fortemente l’immortale immagine dell’attrice sex symbol degli anni Ottanta, vicino a una finestra, con le tapparelle quasi completamente abbassate ma che, in questo caso, prende la silhouette della parlamentare. In sostanza, una sorta di «9 settimane e ½» alla romana. Quanto basta per far scoppiare una bufera. Ma il vero scontro è tutto interno al Pd dove c’è chi definisce «osé e fuori luogo» la posa controluce.

«Quella foto è stata postata a poche ore dalla tragedia di Genova, si stava ancora scavando per recuperare persone morte schiacciate e lei pensava bene di posare in stile 9 Settimane e mezzo» sbotta via Facebook, Lucrezia Colmayer, assessore alle Politiche giovanili e Pari opportunità del Municipio II, che parla di «forte imbarazzo e indignazione». La Colmayer, dalla quale ha preso le distanze il gruppo Pd del Municipio II, aggiunge: «Il nostro partito polemizzava proprio in quelle ore per Salvini che banchettava e rideva in alcune feste in Calabria e Sicilia, e lei si metteva a imitare Kim Basinger?».

Sempre via social, non si è fatta attendere la replica della Prestipino che, innanzitutto, spiega che «la foto che lei cita come esempio di violazione di chissà quale codice etico e politico, è uno scatto fatto nella camera di mia mamma, che ero andata a svegliare». E precisa, inoltre, che «gli abiti succinti di cui parla lei sono nell’ordine: un bermuda maschile che amo molto e una T-shirt blu della north sails».