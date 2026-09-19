Ranucci, la stoccata di Feltri: "Vada ad arare. La Rai non doveva proprio assumere"

19 settembre 2026 a

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Vittorio Feltri non usa mezzi termini e non fa sconti. Sul palco di Milano, in occasione di un evento dedicato ai giovani comunicatori ICCH tenutosi giovedì sera, il direttore del Giornale non le manda a dire all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Per il direttore non ci sono dubbi: "Ranucci farebbe bene ad andare ad arare piuttosto che fare questo mestiere, per il quale non è tagliato". Il giudizio sulla linea e sui metodi del giornalismo televisivo è critico verso la mancata reale aderenza alla cronaca dei fatti: "È più portato allo sputtanamento che al racconto della realtà. Il pubblico è in grado di giudicare meglio di Ranucci".

Un metodo d'informazione che il direttore del Giornale rifiuta anche dal punto di vista dell'etica professionale: "Non avrei accettato di dirigere un programma che ha le sue radici nello sputtanamento degli altri. Se ci sono due opinioni contrapposte, mi piace sentirle tutte e due prima di blaterare". Di qui la lapidaria risposta finale: "La Rai ha sbagliato perché non lo doveva proprio assumere".