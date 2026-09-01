In Onda, scontro tra Giubilei e Aprile sulla fine dell'era Ranucci: “Nessuna epurazione”

Foto: La7

Ignazio Riccio 01 settembre 2026 a

a

a

Botta e risposta acceso a "In Onda", su La7, tra Francesco Giubilei, direttore scientifico di Fondazione Alleanza Nazionale, e la giornalista Marianna Aprile sul caso che ha investito Sigfrido Ranucci e la Rai. Al centro del confronto, la decisione dell'azienda di viale Mazzini di cambiare la conduzione di "Report" e le reazioni del giornalista alla nuova nomina. Giubilei respinge senza mezzi termini la lettura del caso come un'operazione punitiva nei confronti di Ranucci: "Non c'è stata nessuna epurazione di Ranucci", ha esordito, invitando a "ripercorrere un attimo i fatti". Il primo affondo riguarda il metodo giornalistico applicato negli anni dalla trasmissione di Rai3. "Noi abbiamo un giornalista e una trasmissione che negli ultimi anni ha passato gran parte del proprio tempo a fare le pulci a qualsiasi persona fosse di destra". Giubilei racconta di aver vissuto in prima persona quel tipo di attenzione: "Io stesso ho subito vari eventi con le trasmissioni di 'Report'. Ci chiedevano con chi andate a cena, chi frequentate, chi vi dà i soldi, chi vi finanzia". E, incalzato sul punto, sostiene che il programma abbia anche diffuso informazioni non veritiere. Secondo Giubilei, inoltre, i tempi dedicati alle inchieste sarebbero stati sbilanciati: "Una percentuale di servizi rivolti al mondo del governo, al mondo della destra, assolutamente non in linea rispetto a quanto venivano fatti verso altre parti politiche". Da qui il cuore dell'argomentazione: se "Report" ha per anni "fatto le pulci a tutti", lo stesso metro andrebbe applicato al suo conduttore. Il riferimento è al rapporto tra Ranucci e Valter Lavitola, condannato in passato per reati gravi. "Scopriamo che il conduttore non solo lo conosce con una persona che ha dei precedenti penali molto gravi, ma lo definisce uno dei miei più cari amici e lo fa venire varie volte nella sede della Rai", dice Giubilei, la cui conclusione è: "C'è un tema di opportunità. Ma vale solo per Ranucci il tema dell'opportunità?".

L'ultima sfuriata di Ranucci. “Merito calpestato”, così dà addosso a Piervincenzi e Presutti

Nel suo intervento il direttore scientifico di Fondazione Alleanza Nazionale ha criticato anche il modo in cui Ranucci avrebbe reagito, dopo l'emergere del rapporto con Lavitola, paragonandosi a figure simboliche dell'antimafia e delle istituzioni come Falcone, Borsellino e Aldo Moro. Sulla querela annunciata nei confronti del ministro Mazzi, Giubilei ha precisato di riferirsi a valutazioni contenute in un libro: "Io ho letto il suo libro, mi riferisco a quello che è scritto all'interno del libro e dal mio punto di vista è un'opinione personale". Il passaggio più duro riguarda infine la reazione di Ranucci alla scelta della nuova conduzione. "Adesso siamo di fronte a un conduttore che vuole arrogarsi il diritto di decidere chi debba essere il suo successore". Giubilei ha anche difeso la scelta Rai sul piano del metodo, ricordando che i due nuovi conduttori arrivano dalla redazione di "Report": "Non ha preso due esterni, ha preso due giornalisti interni alla redazione di 'Report' che hanno lavorato per anni".

Capezzone inchioda Ranucci: “Ha crisi isteriche, non regge più il format Report”

Di segno opposto la posizione di Marianna Aprile, che ha spostato l'attenzione sul ruolo improprio, a suo giudizio, della politica nelle decisioni sui vertici Rai: "Non si è mai visto neanche il presidente del Senato dire: cambiate questo conduttore".