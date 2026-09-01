Tupac, svolta storica per la morte del rapper: condannato Duane "Keffe D" Davis

Andrea Riccardi 01 settembre 2026 a

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Per quasi trent'anni, l'omicidio di Tupac Shakur è stato uno dei misteri più irrisolti dell'hip-hop, un caso caratterizzato da testimoni riluttanti, sospettati deceduti e dubbi sul fatto che qualcuno sarebbe mai stato chiamato a risponderne. Alla fine, alcune delle prove più schiaccianti contro l'unico uomo mai incriminato provenivano dall'uomo stesso. Duane "Keffe D" Davis ha trascorso anni a parlare della sparatoria del 1996 con molte persone, tra cui investigatori, registi e intervistatori, e attraverso la sua autobiografia, "Compton Street Legend". I pubblici ministeri hanno usato queste testimonianze per costruire un caso di omicidio contro di lui, mentre il suo avvocato ha sostenuto che Davis avesse raccontato storie per denaro e notorietà. Una giuria di Las Vegas ha condannato Davis per omicidio di primo grado con l'uso di un'arma letale, che ora rischia l'ergastolo. Dopo meno di tre ore di camera di consiglio, Davis, 63 anni, è stato posto in custodia cautelare senza possibilità di cauzione e la sentenza è prevista per il 13 ottobre.

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Il verdetto ha segnato la prima condanna per l'omicidio di Shakur, quasi 30 anni dopo che la superstar del rap, all'epoca venticinquenne, fu uccisa a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto vicino alla Strip di Las Vegas. Nel corso degli anni, Davis si è ripetutamente identificato all'interno della Cadillac bianca che si affiancò a Shakur e al co-fondatore della Death Row Records, Marion "Suge" Knight, il 7 settembre 1996. Parlando con le forze dell'ordine e in successive dichiarazioni pubbliche, Davis ha descritto di aver preso una pistola e di averla passata al sedile posteriore prima che venissero esplosi i colpi. L'accusa non ha imputato a Davis di aver premuto il grilletto. Al contrario, hanno sostenuto che Davis avesse organizzato il gruppo, fornito l'arma e contribuito a compiere un attacco di rappresaglia dopo che l'entourage di Shakur e Knight aveva picchiato il nipote di Davis, Orlando "Baby Lane" Anderson, all'Mgm Grand quella stessa sera. Secondo la legge del Nevada, chiunque aiuti o contribuisca a commettere un omicidio può essere ritenuto penalmente responsabile. Davis ha iniziato a fornire alcuni dei dettagli più importanti durante un interrogatorio del 2008 con le forze dell'ordine, mentre le autorità stavano indagando sull'omicidio del rivale di Shakur, The Notorious B.I.G., avvenuto nel 1997. Davis ha dichiarato di trovarsi sul sedile del passeggero anteriore della Cadillac con altri tre uomini, tra cui suo nipote. Ha descritto di aver avvistato Shakur e Knight, di aver fatto un'inversione a U e di essersi affiancato alla loro Bmw. "Se fossimo stati dalla mia parte, avrei sparato", ha detto Davis agli investigatori. Invece, ha affermato, ha passato la pistola al passeggero sul sedile posteriore. In seguito ha parlato pubblicamente dell'omicidio e lo ha descritto nella sua autobiografia del 2019. L'accusa ha fatto ascoltare alla giuria un'intervista in cui Davis promuoveva il libro come un modo per scoprire la "vera verità". Le versioni di Davis differivano su alcuni dettagli, incluso chi avesse effettivamente sparato. Ma l'accusa ha sottolineato che Davis si è ripetutamente identificato all'interno della Cadillac e ha descritto il suo ruolo nel fornire l'arma.

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La polizia sospettava da tempo che l'omicidio di Shakur fosse una rappresaglia per il pestaggio all'Mgm Grand, ma gli investigatori faticavano a costruire un caso che potesse essere perseguito. Nel 2008 Davis parlò con gli investigatori in via informale, in base a un accordo con le autorità federali, e di nuovo con la polizia di Las Vegas nel 2009. Le circostanze insolite che circondavano questi interrogatori complicarono la possibilità di utilizzare le sue dichiarazioni contro di lui. In seguito, però, Davis iniziò a parlare pubblicamente dell'omicidio, anche in documentari, interviste e nella sua autobiografia. L'accusa sostenne che queste rivelazioni pubbliche consentivano loro di utilizzare dichiarazioni rilasciate anni prima. Una nuova indagine della polizia di Las Vegas portò infine all'arresto di Davis nel 2023. L'avvocato difensore Michael Sanft chiese alla giuria di respingere proprio le dichiarazioni che l'accusa considerava la prova più schiacciante. Sanft sostenne che Davis avesse esagerato o inventato il racconto del suo coinvolgimento per denaro e notorietà. Definì le dichiarazioni del suo client come spacconate e finzione, ma non confessioni. Pochi istanti dopo il verdetto, il giudice Carli Kierny ha disposto la detenzione di Davis senza possibilità di cauzione in attesa della sentenza, prevista per il 13 ottobre. Davis ha alzato la mano e ha detto: "Mi scusi", prima di chiedere la restituzione di gioielli, un telefono e altri effetti personali. "E vorrei presentare ricorso", ha detto Davis al giudice. Kierny gli ha risposto che il ricorso sarebbe stato presentato dopo la sentenza.