Harry e Meghan tornano nel Regno Unito: scatta la caccia alla nuova villa da sogno. Le richieste

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Fausta De Rossi 01 settembre 2026 a

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Meghan Markle ha una lista di desideri a dir poco impegnativa per la sua nuova casa nel Regno Unito, dopo essersi trasferita dagli Stati Uniti assieme al principe Harry e ai figli nella campagna inglese. Lo scrive il Daily Mail, citando fonti vicine alla coppia, che hanno rivelato che Meghan sa esattamente cosa vuole dalla sua nuova proprietà, e questo include nove camere da letto. Lo stesso numero che ha la sua proprietà da 15 milioni di dollari a Montecito, in California, dove i Sussex vivevano ancora fino a una settimana fa. Harry e Meghan sono rientrati in Gran Bretagna dopo sei anni trascorsi in America, in vista dell'inizio della scuola dei loro figli, nell'ambito di un "soggiorno prolungato". Dopo essere arrivati all'aeroporto di Birmingham mercoledì scorso, la famiglia ha viaggiato in un convoglio di suv con i vetri oscurati fino a casa di un amico di famiglia ai margini delle Cotswolds, dove saranno ospitati fin quando non troveranno una residenza definitiva.

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Ma secondo il tabloid britannico, la coppia ha esigenze molto specifiche: Meghan vorrebbe nove camere da letto e uno studio cinematografico, mentre Harry desidererebbe "molto un terreno e nessun sentiero che lo attraversi per proteggere la loro privacy". Tre fonti distinte hanno affermato che, nonostante le indiscrezioni secondo cui una casa da 12 milioni di sterline sarebbe già stata opzionata, nessun accordo è stato ancora finalizzato. Nonostante l'allontanamento dai loro ruoli reali e qualche problema con la loro casa di produzione, il denaro non sembra essere un problema per i duchi di Sussex, che starebbero mettendo a disposizione un "budget gigantesco" per la loro casa.

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Si ritiene che non venderanno la loro villa di Montecito, quindi a breve potrebbero avere tre proprietà: la casa in California, una casa vacanze da 6,2 milioni di sterline in Portogallo e la loro nuova casa nel Regno Unito. La loro decisione ha scatenato speculazioni negli Stati Uniti, con una persona del mercato immobiliare di lusso di Santa Barbara che ha dichiarato al NY Post che "circolano voci" sulla possibilità che possano cedere con una trattativa riservata la tenuta di Montecito, aggiungendo che "ogni agente immobiliare vorrebbe quell'incarico".