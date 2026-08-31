New York Post, 25 anni dall'11 settembre: "Boom di tumori fra i superstiti"

31 agosto 2026 a

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A venticinque anni dagli attentati dell'11 settembre, il numero di casi di cancro diagnosticati fra i superstiti è aumentato vertiginosamente del 1.680% nell'ultimo decennio a causa di rare varianti della malattia. A riferirlo è il quotidiano New York Post, che fa riferimento alle sostanze tossiche inalate a seguito della combustione e dei crolli a Ground Zero. Fra i tumori diagnosticati, quelli al Timo (una piccola ghiandola) e di tipo Neuroendocrini riscontrati soprattutto nel pancreas, nell'intestino, nei polmoni o nelle ghiandole surrenali, che colpiscono stomaco e intestino

I soggetti coinvolti, oltre i sopravvissuti, sono anche i residenti di Manhattan e i lavoratori in loco e nelle vicinanze dei siti abbattuti. Le rilevazioni della malattia sono passate da 3.204 nel 2015 a 57.044 quest'anno, secondo i dati raccolti dal World Trade Center Health Program

"L'11 settembre non è finito l'11 settembre. Il cronometro del cancro scorre 24 ore su 24" ha detto l'avvocato Michael Barasch, il cui studio rappresenta migliaia di persone iscritte al World Trade Center Health Program.