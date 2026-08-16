Ranucci, il pericolo è la "destra di governo": l'acrobazia di Caprarica in tv

Valerio Castro 16 agosto 2026 a

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Nonostante gli elementi che emergono dall'inchiesta romana non manca chi, nella vicenda dell'attentato dimostrativo orchestrato da Valter Lavitola ai danni di Sigfrido Ranucci, tira la croce sulla "destra di governo". D'altro canto all'indomani della bomba di Campo Ascolano anche pezzi da novanta della galassia della sinistra avevano fatto lo stesso, senza poi rimangiarsi nulla, come Elly Schlein e Roberto Saviano. Allusioni e accuse che si stanno infrangendo sulla realtà, ma tant'è. Su questo solco arriva l'acrobazia retorica di Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai, intervenuto sabato 15 agosto a 4 di sera, su Rete 4.

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"Vengo ai fatti accertati e per ora la magistratura ci consegna una verità giudiziaria, poi vedremo quali sono gli sviluppi, di un Lavitola mandante e di un Ranucci vittima", premette il giornalista. Caprarica ammette che "c'è stata una sopravvalutazione del giornalismo d’inchiesta, una tendenza di una parte dell'opinione pubblica e anche della politica a cercare un cavaliere bianco in quest'ansia palingenetica che ogni tanto afferra le nostre società, può anche essere. Io vedo in parallelo oggi un'ansia, devo dire molto più pericolosa e molto più pressante...".

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Ebbene, di quale pericolo parla? Di rapporti opachi? Del ruolo del servizio pubblico? No. È l'ansia "della destra politica e di governo di mettere finalmente a tacere, partendo da questa vicenda certamente oscura, una voce che è stata ed è una voce importante del giornalismo italiano", chiosa Caprarica. "Ci sono questioni a cui Ranucci deve rispondere, a cominciare da questo rapporto stretto con un pregiudicato come Lavitola che si iscrive di diritto in quell'orrendo sottobosco romano in cui si mescola politica, affarismo e certo giornalismo. Dopodiché Ranucci deve darci delle risposte, a tutti deve dare delle risposte". Già, ma il "pericolo" è la destra...