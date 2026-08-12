Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la foto che conferma il matrimonio "segreto"

12 agosto 2026 a

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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo, nel corso di una cerimonia civile intima a Cascais, nei pressi di Lisbona. Lo ha reso noto Brunswick Group, che rappresenta il cinque volte Pallone d'oro portoghese. Ronaldo, 41 anni, e Georgina, 32, "sono ora ufficialmente marito e moglie", si legge in una dichiarazione del calciatore diffusa dall'agenzia, secondo cui "la cerimonia è stata un momento privato e intimo al quale hanno partecipato i loro cinque figli".

"Ha chiesto che questa dichiarazione fosse diffusa, ma non ci saranno altre informazioni, né fotografie né video", ha spiegato all'Afp un portavoce di Brunswick Group. L'unica fotografia ufficiale è quella pubblicata sui social da Ronaldo e Rodriguez, che mostra le loro mani intrecciate con le fedi nuziali in evidenza.

La coppia si era fidanzata un anno fa, quando Georgina aveva annunciato su Instagram di aver ricevuto la proposta di matrimonio da Ronaldo, pubblicando una foto delle loro mani con un vistoso anello di fidanzamento. Lo stesso attaccante portoghese aveva lasciato intendere lo scorso anno che le nozze avrebbero potuto svolgersi dopo i Mondiali del 2026. Ronaldo, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus, gioca attualmente nell'Al-Nassr, in Arabia Saudita. Dopo l'eliminazione del Portogallo ai Mondiali di questa estate, il cinque volte Pallone d'oro ha confermato che la sua sesta Coppa del Mondo è stata l'ultima, senza tuttavia chiarire se intenda proseguire la carriera con la nazionale.