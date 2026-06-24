Cpi, scandalo sessuale e indagine Onu: chiesto il siluramento del procuratore Khan (anti-Netanyahu)

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Tommaso Manni 24 giugno 2026 a

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I diplomatici che gestiscono l'organo di controllo della Corte penale internazionale hanno deciso che il procuratore Karim Khan ha avuto una relazione sessuale inappropriata con una collaboratrice di grado inferiore e che dovrebbe essere licenziato, secondo quanto emerge da due copie della decisione visionate da Reuters. È la prima volta che vengono resi noti i dettagli della decisione relativa alle accuse di cattiva condotta mosse nel 2024 da un'avvocata contro Khan, avvocato britannico di 56 anni, compresa la raccomandazione di licenziarlo. La decisione dell'ufficio esecutivo dell'Assemblea degli Stati Parte - l'organo di governo della Cpi - influenzerà la votazione sul suo destino che si terrà il 24 luglio a New York, nell'ambito dell'Assemblea degli Stati Parte della Cpi, composta da 125 membri.

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Non è ancora chiaro quale sarà l'esito della votazione. Khan ha ripetutamente respinto ogni accusa. "La decisione è illegittima, proceduralmente scorretta e priva di fondamento", hanno dichiarato i suoi avvocati in una nota inviata a Reuters. I legali hanno citato una revisione da parte dei giudici, secondo la quale le prove erano insufficienti a dimostrare le accuse "oltre ogni ragionevole dubbio". "Le prove dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio che il pubblico ministero (...) ha avuto una relazione sessuale con (la vittima)", si legge in una copia della decisione dell'8 giugno come riporta Reuters. La relazione è iniziata nel marzo 2023 e "si è intensificata nel tempo e, nel contesto di tale squilibrio di potere, una relazione sessuale non sarebbe mai stata appropriata". Il documento di 27 pagine, mostrato all'agenzia di stampa da due fonti indipendenti, afferma che Khan ha commesso una grave violazione dei suoi doveri e una grave cattiva condotta.

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"Il suo comportamento è peggiorato nel tempo, culminando in contatti sessuali non consensuali con lei nel suo ufficio, nella sua residenza privata e durante le missioni", si legge nel documento, che cita le conclusioni di un'indagine specializzata delle Nazioni Unite, durata un anno e commissionata dalla Corte. Secondo il documento, l'ufficio ha raccomandato la "rimozione dall'incarico del funzionario eletto, il procuratore Karim Khan". Per la sua destituzione sono necessari almeno 63 dei 125 Stati membri della Corte penale internazionale. Le accuse contro Khan e le conclusioni dell'organo giudiziario hanno aggravato la prolungata crisi del tribunale per i crimini di guerra, che è anche soggetto a sanzioni statunitensi per le indagini su Usa e Israele. I sostenitori di Khan sono convinti che il procuratore sia diventato un bersaglio politico nel 2024 con la richiesta di mandati di arresto nei confronti di funzionari israeliani per la condotta dello Stato ebraico nella guerra a Gaza. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 11 giudici e procuratori della Corte penale internazionale, tra cui Khan, citando i mandati di arresto emessi dalla Cpi contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant, nonché per una precedente indagine sulle truppe statunitensi in Afghanistan. I mandati di arresto rimarranno in vigore anche se Khan dovesse essere licenziato, poiché sono stati confermati dai giudici della Cpi. I vice di Khan hanno diretto la procura da quando quest'ultimo si è preso un congedo volontario lo scorso maggio.