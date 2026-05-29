Parenzo-Zerocalcare, parole al veleno: "Abbiamo una passione in comune"

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Luca De Lellis 29 maggio 2026 a

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Bastano due righe su X per fotografare la frattura più profonda del pensiero culturale espresso dal centro-sinistra italiano. David Parenzo, co-conduttore de La Zanzara su Radio24, ha risposto a Zerocalcare dopo aver scoperto di essere citato nella nuova serie animata Due Spicci, uscita su Netflix mercoledì 27 maggio. Nel fumetto animato, il “Zero Calcare pensiero” – definito così dal giornalista di La7 - spedisce idealmente Parenzo e Cruciani all'Isola dei Famosi a elemosinare qualche spicciolo. Il conduttore ha preso la cosa con sportività, ma non ha risparmiato una punta di veleno: «Grazie per la citazione», ha detto, chiarendo però subito dopo i termini del rapporto: «Non condivido nulla dello Zerocalcare pensiero», aggiungendo con ironia pungente che l'unica cosa che li accomuna è «la passione per le grandi multinazionali». Un riferimento, probabilmente, al fatto che entrambi lavorano, a modo loro, con Netflix o con grandi gruppi editoriali.

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Dietro la battuta c'è uno scontro culturale vero. Parenzo è la voce del centrosinistra liberale, atlantista, filo-israeliano. Zerocalcare è il fumettista di Rebibbia che lascia il Salone del Libro per unirsi ai cortei pro-Palestina e che a Torino per Askatasuna non commentò la violenza sugli agenti, facendo sbottare lo stesso Parenzo: «Il silenzio è assenso». Due correnti che non si parlano, o che si parlano per litigare. Anche nella politica. Non mancherà, immaginiamo, anche la replica di Giuseppe Cruciani, che già tempo fa aveva avuto un battibecco a Quarta Repubblica con Zerocalcare sul tema della guerra israelo-palestinese e delle manifestazioni pro-pal.