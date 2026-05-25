Garlasco, Sempio bacchettato dal suo legale: "Disapprovo". Scontro sulle frasi in auto

Rosa Scognamiglio 25 maggio 2026 a

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Fanno discutere le parole pronunciate da Andrea Sempio in un’intercettazione ambientale sui pm pavesi. Durante una conversazione in auto con un’amica, il 39enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi aveva detto: “Sono tutti stra-corrotti”. Dichiarazioni dalle quali oggi prende le distanze l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei suoi difensori: “Ci tengo a chiarire che queste frasi sono state pronunciate in un periodo in cui io ero ben lungi dall’essere nominato difensore. Ovviamente le disapprovo in assoluto, in astratto, come si suol dire, ma anche in concreto, perché io, non solo pubblicamente, ma in tutte le riunioni del nuovo team difensivo, ho sempre rappresentato la massima stima in questa Procura della Repubblica di Pavia”, spiega il legale a Dentro La Notizia, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi. “Conosco il curriculum del dottor Napoleone e del dottor Civardi - aggiunge - perché mi sono informato con colleghi e, lo ammetto, anche con rappresentanti delle istituzioni”.

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“Uno sfogo? Bisognerebbe chiederlo a lui”

Interpellato da Nuzzi sull’ipotesi che le frasi di Sempio possano essere ricondotte a “uno sfogo”, Cataliotti evita interpretazioni: “Bisognerebbe chiederlo a lui”. Quindi ribadisce il proprio approccio: “Io, per prassi, mi occupo e commento solo gli atti processuali. Ed uno dei motivi per cui, ad oggi, non sono stato coinvolto in queste polemiche, che invece furoreggiano in questo periodo, è perché mi occupo e commento solo gli atti processuali”. Sul contenuto dell’intercettazione, il legale osserva: “Questo non è un atto di prova, né a favore né contro (Sempio ndr). Anzi, se posso esprimere un dubbio a voce alta, mi domando perché questo audio sia diventato [pubblico], laddove la normativa processuale dice che solo le captazioni rilevanti ai fini di prova possono essere rese pubbliche e messe a disposizione delle parti dopo l’avviso di fine indagini”. Poi conclude: “E qui mi fermo perché, come dicevo, non voglio essere trascinato in polemiche che non mi competono”.

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“Questo è Sempio”

Decisamente più tranchant il commento dello scrittore e giornalista Carmelo Abbate, ospite del programma di Nuzzi: “Questo è Sempio, ascoltatelo e capitelo”, dice. “È Sempio ‘in purezza’, perché questa è un’intercettazione captata nell’auto dell’amica, non nella sua. E quindi non si può dire che sapesse o meno di essere intercettato”. Infine, riferendosi alla prima indagine sul 39enne, poi archiviata, Abbate ribadisce: “Questo è il suo pensiero. Poi si può interpretare, con il precedente del 2017, che siano tutti corrotti, ma oggi il sistema funziona diversamente”.