Garlasco, le cinque consulenze disposte dalla difesa di Sempio

25 maggio 2026 a

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Continua a evolversi il caso di Garlasco, con la difesa di Andrea Sempio che sta "per depositare" nella procura di Pavia ben cinque "consulenze" per "confutare le relazioni dei consulenti" dei pubblici ministeri che indagano sul delitto. A farlo sapere sono gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che annunciano di aver predisposto "una consulenza sulla Bpa, una sull'impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scarpe". Per Armando Palmegiani, consulente dell'indagato, la scarpa sarebbe un "elemento a discarico". Non per la lunghezza, ma per la larghezza della pianta di Sempio che "differisce, e non di poco, da quella suola insanguinata".

Oltre alla cinque consulenze tecniche, la difesa di Andrea Sempio sta per depositare anche una "memoria con allegati" che servirà a "contestualizzare" gli audio e i "soliloqui di Andrea Sempio" intercettati in auto e a renderli spiegabili. "Non contenevano nessuna novità - affermano i difensori del 38enne - rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni" e "non hanno dunque alcuna natura confessoria".