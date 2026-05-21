4disera, Giubilei smaschera la Flotilla: "Non è una missione umanitaria"

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21 maggio 2026 a

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Flotilla finanziata con fondi che non si capisce bene da dove arrivino. E soprattutto Flotilla missione non umanitaria ma con finalità politiche. Se n'è parlato durante la puntata di "4 di sera" in onda il 21 maggio su Rete 4. Ospite in studio Francesco Giubilei, della Fondazione Alleanza Nazionale.

"La Flotilla presenta enormi criticità: non è una missione umanitaria, bensì politica"



Francesco Giubilei a #4disera pic.twitter.com/sqSWkQus4n — 4 di sera (@4disera) May 21, 2026

"La Flotilla è una missione che ha forti criticità - ha detto Francesco Giubilei - Non è umanitaria ma nasce con finalità politiche. Ci sono altri canali: Chiesa cattolica, Nazioni Unite. Se si vuole far sì che il popolo palestinese venga aiutato bisognerebbe perseguire quei canali. Ha enormi criticità sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di struttura. Due giorni fa il Dipartimento di Stato americano ha sanzionato quattro dei principali referenti della Flotilla a livello internazionale. Li ha sanzionati per legami con Hamas. Non sto dicendo che i membri italiani hanno legami con Hamas ma secondo l'intelligence americana ci sono legami di queste persone che sono legate alla struttura della Flotilla con Hamas che andrebbero chiariti. E' un'iniziativa che costa milioni di euro. Gran parte di questi soldi vengono raccolti in Italia attraverso un'attività di crowdfunding o finanziamento. Non si capisce bene da chi arrivino questi soldi e non si capisce bene come vengano spesi".