Rosy Bindi choc, la sparata complottista su Trump: "Certi attentati..."

01 maggio 2026 a

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"La sinistra italiana, sempre più in basso…". La Lega commenta così sui social l'ultima uscita tv di Rosy Bindi, ex ministra dei governi Prodi e D'Alema e punto di riferimento del Pd e della galassia dem in genere. Ma cosa ha detto ad Tagadà, su La7? "Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e gli attentati a certi presidenti sono… come dire… lo ha detto il popolo Maga, un punto interrogativo che lo possiamo porre tutti".

Già, parole che - a essere teneri - possono essere bollate complottiste. Secondo Bindi Trump "è in un momento di caduta di consensi per tutto quello che sta combinando, per le conseguenze delle sue guerre". Poi l'affondo: "Io penso che uno come lui può ricorrere a qualunque cosa. Se lo pensa il popolo Maga lo possiamo anche pensare nella provincia di Siena". Insomma, l'ipotesi di fondo è che l'attentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca in un hotel di Washington possa essere una messinscena.