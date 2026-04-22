L'Aria che tira, “siete filorussi”. Storace inchioda Scuderi: scatta la rissa in tv

Foto: La7

Rosa Scognamiglio 22 aprile 2026 a

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Durante la puntata del 22 aprile della trasmissione L’aria che tira su La7, il talk show di approfondimento politico condotto da David Parenzo, si è acceso un confronto molto vivace tra Francesco Storace e Benedetta Scuderi, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. La discussione è scaturita dalle polemiche insorte a seguito degli insulti sessisti rivolti dal conduttore televisivo e propagandista russo Vladimir Solovyev al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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Ad un certo punto del dibattito, Storace ha cercato di smorzare i toni: “Ma perché si arrabbia così? - ha detto rivolgendosi a Scuderi -. Contestate Meloni in tutte le maniere. Voi siete quelli che si sono schierati contro l’Ucraina e per la Russia”. L’eurodeputata di Avs ha replicato: “Ma chi? Ma non è vero”. Il giornalista l’ha incalzata: “Come no? Si vede ogni volta che votate”. Scuderi ha quindi ribattuto con forza: “Ma cosa sta dicendo? Noi siamo a favore delle sanzioni, siamo addirittura a favore del congelamento degli asset russi, siamo a favore delle forniture economiche di supporto all’Ucraina. Io so quello che votiamo a Bruxelles”. Dopodiché Storace ha ironizzato sul tono dell’eurodeputata: “Se parte così di mattina, immagino come arriverà stasera. Onorevole, io sono un umile cronista”. Scuderi, però, ha continuato: “Se togliamo lo scontro tra maggioranza e opposizione, togliamo la democrazia”. Il giornalista ha chiosato con un’esclamazione: “Mamma mia!”.

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Prima del botta e risposta con Storace, l’eurodeputata di Avs aveva espresso solidarietà alla premier, definendo “beceri e inaccettabili”, gli insulti di Solovyev a Meloni: “Ha insultato come persona Giorgia Meloni - ha detto - e quindi ha attaccato l’Italia”.