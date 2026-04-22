DiMartedì, ossessione Salvini per Fornero: “Non sa niente di niente, vive alla giornata”

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Ignazio Riccio 22 aprile 2026 a

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Nel corso dell’ultima puntata di “DiMartedì”, il talk politico di La7 condotto da Giovanni Floris, si è registrato un nuovo duro scontro politico che ha visto protagonista l’ex ministro del Lavoro ed economista Elsa Fornero, intervenuta con dichiarazioni fortemente critiche nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini. Il confronto si è sviluppato attorno ad alcuni dei temi più sensibili del dibattito pubblico italiano: immigrazione, dinamiche demografiche e cultura economico-politica. In particolare, Fornero ha puntato il dito contro l’uso del termine “remigrazione”, giudicato come un approccio semplicistico a questioni strutturali ben più complesse.

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“Io credo che Salvini non sappia neanche lontanamente che cos'è il pensiero liberale, magari Silvio Berlusconi ci si avvicinava a modo suo, ma Salvini neanche sa cos'è”, ha dichiarato l’ex ministra, tracciando una netta distinzione non solo politica ma anche culturale tra diverse tradizioni del centrodestra italiano. Le critiche si sono poi spostate sul merito delle proposte e della narrazione politica del leader leghista, soprattutto in relazione ai cambiamenti demografici del Paese. Fornero ha infatti sottolineato come, a suo avviso, il dibattito pubblico stia ignorando dati strutturali fondamentali per il futuro economico e sociale dell’Italia. “Parla di remigrazione senza conoscere la demografia dell'Italia, senza sapere che a noi mancheranno le persone in età di lavoro, non sa niente di niente, vive alla giornata e chiede il voto degli italiani che per fortuna gliene danno sempre meno”, ha aggiunto con toni particolarmente duri.

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Le parole dell’ex ministra, nota per le sue posizioni rigorose in materia economica e previdenziale, si inseriscono in un contesto politico già fortemente polarizzato, in cui il tema dell’immigrazione continua a rappresentare uno dei principali terreni di scontro tra maggioranza e opposizione. Da una parte, infatti, le forze politiche che insistono sulla necessità di governare i flussi migratori e di ridurre l’immigrazione irregolare; dall’altra, chi sottolinea il ruolo imprescindibile dei lavoratori stranieri per compensare il declino demografico e sostenere il sistema produttivo e previdenziale italiano. Non è la prima volta che Fornero interviene criticamente sul dibattito politico contemporaneo, spesso richiamando l’attenzione sulla necessità di una maggiore competenza tecnica nell’affrontare dossier complessi come economia, lavoro e demografia. Tuttavia, il suo ultimo intervento rischia di riaccendere lo scontro politico, anche per i toni particolarmente netti utilizzati nei confronti del leader della Lega. Al momento non si registrano repliche ufficiali da parte di Matteo Salvini, ma è probabile che la polemica trovi spazio nelle prossime ore anche nel confronto politico quotidiano, già segnato da forti contrapposizioni su immigrazione, sicurezza e politiche del lavoro.