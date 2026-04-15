È sempre Cartabianca, Sallusti su Trump-Meloni: "Si scioglie come neve al sole"

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15 aprile 2026 a

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Lo scontro Trump-Meloni e soprattutto le critiche che il capo della Casa Bianca ha rivolto alla premier italiana dimostrano l'infondatezza delle accuse mosse per mesi dalla sinistra al presidente del Consiglio. Se n'è parlato nel corso della puntata di È sempre cartabianca andata in onda su Rete4.

"Trump ha detto di non sentire Giorgia Meloni da mesi, questo smentisce la narrazione secondo cui lei prenderebbe ordini da Trump"



Alessandro Sallusti interviene a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/vVHZASCLqo — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 14, 2026

"Trump ha detto che non sente la Meloni da mesi. Il che smentisce la narrazione secondo la quale Meloni prenderebbe ordini da Trump. Oltretutto Trump ha detto anche che la Meloni non vuole fare quello che dice lui. Quindi si scioglie come neve al sole la narrazione che vuole Meloni cameriera di Trump, succube di Trump e portavoce di Trump".