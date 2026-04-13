Quarta Repubblica, Verderami stende la sinistra: "Chi trova Meloni a Bruxelles"

13 aprile 2026 a

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La puntata di lunedì 13 aprile di Quarta Repubblica, su Rete 4, si apre con la sinistra italiana che esulta per la sconfitta di Orban alle elezioni ungheresi. Singolare, visto che il vincitore Magyar è di centrodestra e la sinistra, per la prima volta, è scomparsa dal Parlamento di Budapest. Cosa ci sarà da festeggiare per i progressisti secondo cui ha perso Giorgia Meloni? Ah, saperlo. La premier "la vedo come una sorta di Pippo Inzaghi, un calciatore che giocava sempre sul filo del fuorigioco", osserva Francesco Verderami. Meloni "è la presidente del consiglio di un paese che fa parte dell'Occidente e quindi deve avere a che fare anche con una persona di cui immagino parlerai a breve, che è Trump, che ormai ha esondato. Ma svolge il ruolo di presidente del Consiglio e gestisce la politica estera dentro questo spazio sempre più esiguo. Quindi se la sinistra vuole, può dire che la Meloni ha perso..." commenta l'editorialista del Corriere della sera.

"Io lo scommettevo al primo sondaggio in cui Orbán era giù: ho detto 5 minuti e parte la corsa a dire che ha perso Meloni...", dice ancora il retroscenista che si dice contento che Orban abbia perso le elezioni: "Adesso Meloni si troverà a Bruxelles con un nuovo premier di centrodestra e, lo dico ai politici di sinistra, con la quale potrà avere una politica più coerente, per esempio, sull'Ucraina" visto che Magyar è anti-Putin.