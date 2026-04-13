Ilaria Salis mette le mani avanti: "Il mio processo? Mi hanno detto che è finito"

Foto: Ansa

Luigi Frasca 13 aprile 2026 a

a

a

Dopo la vittoria di Péter Magyar che ha superato Viktor Orban nelel elezioni ungheresi Ilaria Salis mette le mani avanti... "Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo", ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'eurodeputata di AVS ospite di Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Quindi il processo si è concluso? "Il mio avvocato mi ha spiegato che si potrebbe riaprire il processo ma ricominciando da capo". Come mai il procedimento è terminato? "Perché il Parlamento ha confermato l'immunità - ha spiegato a Rai Radio1 Salis -, dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento".

“Falsi maestrini e solita doppia morale”. Donzelli a valanga spiana la sinistra

La Salis dà un aversione destinata a far discutere anche sulla polemica per il suo assistente: "Con lui non c'è nessun tipo di relazione stabile, è un mio carissimo amico ed una persona competente e di estrema fiducia. E' chiaro che il governo è in difficoltà e cerca di ricompattarsi attaccando qualcuno, magari proprio la sottoscritta", ha detto alla trasmissione radio.