Cruciani sotterra Bonelli: "Invoca prevenzione ma se bussano alla Salis..."

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Valerio Castro 10 aprile 2026 a

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Quello della sicurezza è un problema reale ma non è certo la sinistra che può dare lezione. Giuseppe Cruciani prende la parola dopo Angelo Bonelli e su un tema caro agli italiani smonta le ipocrisie dell'opposizione. "La sicurezza è uno dei motivi principali per il quale" la maggioranza che sostiene il governo "è stata eletta, ma il bilancio è negativo, e infatti adesso Giorgia Meloni dice che ci vogliono più agenti nelle stazioni", osserva il conduttore de La Zanzara parlando a Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4. "Io vado oltre, per me da tempo le stazioni sono il fulcro della società italiana, del Paese, e vanno militarizzate. Questa parola può fare paura a chi pensa che sia una roba fascista, destrorsa, autoritaria. Ma militarizzare significa che i cittadini si devono sentire sicuri".

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Bonelli attacca Meloni perché non ha risolto i problemi di molte città, anche se il verde e Avs non hanno certo sostenuto le misure del governo, con argomentazioni singolari: "Il decreto sicurezza? Ho votato contro perché non dà risorsa alle forze di polizia". Cruciani non ci sta. "Sulla questione della sicurezza io credo che la sinistra, che lui rappresenta in maniera importante oggi, non può dare lezioni a nessuno. Quando si sente la parola repressione, che non è una bestemmia, immediatamente si grida al fascismo" commenta il giornalista. E ancora: "Lui ha parlato di prevenzione, però quando si fa prevenzione in maniera seria o quando ci chiede un paese come la Germania di andare a bussare alle porte di un hotel, ogni riferimento è puramente casuale, si grida anche lì alla repressione o c'è un problema di autocrazia", attacca in riferimento al caso di Ilaria Salis.

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"Perché quella è anche prevenzione, no? La prevenzione si deve fare prima, ma quando la si fa seriamente c'è un problema dell'invasività della Polizia che non può controllare le nostre vite"; attacca Cruciani, "e poi la sinistra, orgogliosamente rappresentata da Bonelli che è in grande ascesa elettorale, non è che ci dice che i clandestini, che sono una parte importante del problema, vanno respinti senza se e senza ma. È sempre la sinistra dell'accoglienza più o meno indiscriminata".