Quarta Repubblica, Sansonetti: "Ha vinto il partito delle Procure, ho paura"

Luigi Frasca 23 marzo 2026 a

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A Quarta Repubblica vanno in scena le immagini dei magistrati di Napoli in festa per la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia, cantando Bella ciao e cori contro Giorgia Meloni. Che succede ora alla giustizia? "Si è rafforzato il partito delle procure, questo è un problema", afferma Piero Sansonetti ospite di Nicola Porro nel programma in onda lunedì 23 marzo su Rete 4.

Giustizia, vince il No e le toghe cantano "Bella ciao". Meloni: andiamo avanti

"L'abbiamo visto anche in queste scenette che ci hai fatto vedere te, questo è un problema", continua il giornalista che ammette: "Io naturalmente non amo la Meloni, sono contento che abbia perso, però non sono contento che abbia vinto il partito delle procure e ho paura di un partito delle procure più forte ancora di quello che era". Insomma, su separazione delle carriere e autoregolamentazione delle toghe non cambia nulla. Sansonetti poi invita a porre l'attenzione su un dato: "Dodici milioni di Sì sono tanti, e dicono: 'dovete riformare la giustizia'".