Sal Da Vinci e Carlo Verdone di nuovo insieme a 40 anni da "Troppo forte"

16 marzo 2026 a

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"È un momento che aspettavo da 40 anni, quello di poter rivedere Carlo che per tutte le opere meravigliose che ha fatto è veramente un'icona": Emozione a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove, quando Sal Da Vinci si ritrova faccia a faccia con Carlo Verdone. Il vincitore di Sanremo con "Sarà per sempre sì", come noto, da ragazzo ha recitato nel film "Troppo forte" nel ruolo dello scugnizzo Capua. DaVinci è figlio d'arte e ha cominciato da bambino a cantare e recitare. "Io ero ancora minorenne quindi papà mi accompagnò a Capri, ci vedemmo in un hotel e lui mi scelse. Mi trovai a lavorare con Alberto Sordi, sul set venne anche Sergio Leone", ricoda il cantante.

"Tu sei una persona veramente perbene, in tutto. Ci metti passione, ci metti entusiasmo e canti quello che ti senti di cantare. Non sta a pensare alle critiche, pensa a quello che ti piace e basta", è il messaggio dell'attore e regista romano. "Pensi che i film miei piacciono a tutti? C'è una parte a cui piacciono e una parte no".